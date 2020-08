العاصفة لورا تتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة في الولايات المتحدة.. صور وفيديو

كتب محمد سعودي

تحولت العاصفة "لورا"، رسميا إلى إعصار من الفئة الرابعة، الأربعاء، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما طلبت الحكومة من سكان المناطق الساحلية الغربية في تكساس ولويزيانا بإخلاء منازلهم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقا لخبراء الأرصاد، نمت قوة العاصفة بنسبة 70% تقريبًا في غضون 24 ساعة فقط، حيث وصفها المركز الوطني للأعاصير بأنه "خطير للغاية''، ويعتبر أقوى إعصار يضرب أمريكا في العام 2020، فيما تداول عدد من رواد تويتر صورا وفيديوهات ترصد تحولات العاصفة وتمركزها.

This #ImageOfTheDay from the #GOESWest satellite, captured yesterday (Aug 25), shows not only the vast extent of the wildfire smoke in the west, but #Marco's remnants as well as #Laura in the Gulf of Mexico.



More info: https://t.co/W4OaBInxLJ pic.twitter.com/lWbKbWU4ki — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 26, 2020

على صعيد آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إنها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد إذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن ذلك سيساعد شركات التكرير في التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الإعصار لورا في المعقل البترولي بمحاذة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

Hurricane #Laura is expected to bring 9+ feet of storm surge to parts of #Louisiana and #Texas. If you're told to evacuate, you need to do so before it's too late. #HurricaneLaura pic.twitter.com/OoFcSeRWY9 — CStore News. Noticias de CStore (@CStoreNews_) August 25, 2020

وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان، إن الوزير دان برويليت، مستعد للمساعدة في مساعي التعافي "ويشمل ذلك احتمال إجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا تلقى توجيهات من الرئيس ترامب."

It really doesn't get much more real than this. 140mph Hurricane #Laura will make landfall after dark likely near Cameron, LA. If you are in Beaumont or Port Arthur, TX go west. If you are in Cameron or Lake Charles, LA go east. Go now. pic.twitter.com/06MFIvu2gr — Mike Bettes (@mikebettes) August 26, 2020

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق اليوم إن حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 649.47 مليون برميل.

OVER THE GULF OF MEXICO - Inside the eye of CAT3 Hurricane #Laura during Aug. 26, 2020 morning mission aboard @NOAA WP-3D Orion #NOAA42 "Kermit." Credit: Nick Underwood, NOAA. Follow @NHC_Atlantic for latest forecast and advisories. #FlyNOAA pic.twitter.com/IsgDcegmAQ — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 26, 2020



العاصفة



خرائط الطقس



سماء ملبدة بالغيوم