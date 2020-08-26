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العاصفة لورا تتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة في الولايات المتحدة.. صور وفيديو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:11 م
العاصفة لورا تتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة في الولايات المتحدة.. صور وفيديو العاصفة في أمريكا
كتب محمد سعودي

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تحولت العاصفة "لورا"، رسميا إلى إعصار من الفئة الرابعة، الأربعاء، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما طلبت الحكومة من سكان المناطق الساحلية الغربية في تكساس ولويزيانا بإخلاء منازلهم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقا لخبراء الأرصاد، نمت قوة العاصفة بنسبة 70% تقريبًا في غضون 24 ساعة فقط، حيث وصفها المركز الوطني للأعاصير بأنه "خطير للغاية''، ويعتبر أقوى إعصار يضرب أمريكا في العام 2020، فيما تداول عدد من رواد تويتر صورا وفيديوهات ترصد تحولات العاصفة وتمركزها.

على صعيد آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إنها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد إذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن ذلك سيساعد شركات التكرير في التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الإعصار لورا في المعقل البترولي بمحاذة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان، إن الوزير دان برويليت، مستعد للمساعدة في مساعي التعافي "ويشمل ذلك احتمال إجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا تلقى توجيهات من الرئيس ترامب."

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق اليوم إن حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 649.47 مليون برميل.

العاصفة
العاصفة

 

خرائط الطقس
خرائط الطقس

 

سماء ملبدة بالغيوم
سماء ملبدة بالغيوم

 

شاطئ في أمريكا
شاطئ في أمريكا

 

 


العاصفة لورا

الاعصار لورا

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