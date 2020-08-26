الطب الشرعى بالبحيرة ينتهى من تشريح ضحايا جريمة كفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

انتهى منذ قليل أطباء الطب الشرعى بدمنهور بالبحيرة من تشريح جثث ضحايا أسرة كفر الدوار الذين تم العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم بمنطقة منشية النصر .

وأكدت مصادر طبية أنه تم نقل جثث ضحايا الواقعة الشنيعة إلى مستشفى كفر الدوار تحت تحفظ النيابة العامة، مؤكدة أن التقرير الطبى أثبت بوضوح تعرض الضحايا وهم ربة منزل وطفليها إلى الطعن بالرقبة بواسطة سلاح أبيض ما أدى لمصرعهم فى الحال.

فيما تباشر نيابة كفر الدوار بالبحيرة برئاسة المستشار حسام السقا مدير النيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، مساء اليوم التحقيق فى واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور على جثثهم داخل منزلهم فى ظروف غامضة.

ويأتى ذلك بعد قيام النيابة العامة بمناظرة جثامين المجنى عليهم، والأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

كانت مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص حيث عثر الأهالى على جثة ربة منزل وطفلين لم يتعد عمرهما 3 سنوات مذبوحين داخل منزلهم فى ظروف غامضة.

وفى مفاجأة كبرى عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة رضيعة عمرها نحو 4 شهور على قيد الحياة وتبين أنها أصغر أطفال المجنى عليها وتم تسليمها إلى ذويها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض وملابسات الجريمة الشنيعة كما قامت قوات الامن بفرض كردون امنى حول منزل الضحايا لمنع اقتراب المواطنين.

وفى هذا السياق أكد شهود عيان أن اسرة الضحايا اقامت منذ 3ايام فى المنزل الذى شهد هذه الجريمه وان قوات الامن قامت بضبط واحضار عدد من اهالى الضحايا وعلى راسهم زوج المجنى عليهم للاستماع إلى اقوالهم ومدى معرفتهم بالواقعة.