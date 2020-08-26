كوالالمبور (أ ش أ)

دعا المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله إلى ضرورة تعزيز الرقابة على حدود البلاد بالتعاون مع مختلف الوكالات من أجل منع دخول الأفراد المحتملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونقلت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية، اليوم الأربعاء، عن نور هشام قوله "إنه خلال فترة من 3 أبريل إلى 23 أغسطس، تم فحص نحو 104 آلاف و188 ماليزيًا ومقيمًا دائمًا، حيث تم عزل 103 ألاف و289 شخصًا إما في المنزل أو في مراكز الحجر الصحي.