وأوضح المدير العام للصحة الماليزية أن من هذه الأعداد تم اكتشاف نحو 899 حالة إيجابية لـفيروس كوفيد-19 حيث تم عزلهم للعلاج في المستشفيات.. مشددا على أنه من الضروري الامتثال للقانون وإجراءات التشغيل القياسية الصادرة عن الحكومة.
وتابع:" وإذا نظرنا إلى الدول الأخرى فالبعض منها الآن تواجه موجة جديدة من تفشي الفيروس ومن الممكن أن يحدث ذلك في ماليزيا إذا تجاهل الشعب القوانين."