اليوم السابع
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"الصحة الروسية": إنتاج لقاح "سبوتنيك-V " على شكل مسحوق

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:20 ص
"الصحة الروسية": إنتاج لقاح "سبوتنيك-V " على شكل مسحوق اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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منحت وزارة الصحة الروسية، معهد "غاماليا" الفيدرالى لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، تصريحا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، على شكل مسحوق .

 

وقال المكتب الإعلامى للصحة الروسية فى بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أصدرت شهادة تسجيل للقاح "غام-كوفيد-فام-ليو" الذى طوره مركز "غاماليا" و"يتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه فى العضل".

 

وكانت الوزارة أصدرت، تصريحا يسمح للمركز بإجراء الاختبارات السريرية على اللقاح فى مرحلة ما بعد تسجيله رسميا، ىويتوقع أن تحصل مستشفيات عاصمة موسكو على اللقاح فى 3 سبتمبر القادم لتنطلق الاختبارات فى 4-5 من نفس الشهر.

 

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت اللقاح فى 11 أغسطس الماضى ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد فى العالم.

 

 


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