اليوم السابع
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الشرطة الفرنسية تحتفل باليوم العالمى للكلاب مؤكدة على دورها في حفظ الأمن

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:54 م
الشرطة الفرنسية تحتفل باليوم العالمى للكلاب مؤكدة على دورها في حفظ الأمن كلب
كتب : أحمد علوى

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احتفلت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء فى اليوم العالمى للكلاب، بسلاح وحدة كلاب الشرطة، ذاكرين أهمية الكلاب فى مساعدة رجال الشرطة فى مهامها المختلفة، والتى تهدف فى نهاية المطاف إلى الحفاظ على سلامة وأمن التراب الوطنى.

وقالت الشرطة الاتحادية الفرنسية على موقعها فى هذه المناسبة: "لقد وعدناكم بفيديو جديد.. ها هم كلاب الدورية أو كلاب المخدرات أو كلاب مخصصة للبحث عن الأشخاص المفقودين، فهم رفاقنا ذوى الأرجل الأربعة وهم الأغلى بالنسبة لنا! اكتشف مهماتهم وتدريبهم.

 

وقالت الشرطة فى اقليم سان ايه مارن، " عملهم إلى جانبنا ضروري ولحظات استرخاءهم مميزة. شكرا لرفاقنا المخلصين".

 

 

وتمثل الكلاب أهمية كبيرة فى معاونة رجال الشرطة فى مختلف انحاء العالم منذ مئات الأعوام،  بل ويرجع تاريخ الاستفادة منها من قبل الإنسان إلى عصر الفراعنة حيث كانت اهم مصادر الحراسة والحصول على الغذاء من خلال صيد الحيوانات من البرية.

 

 

 


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