الشرطة الفرنسية تحتفل باليوم العالمى للكلاب مؤكدة على دورها في حفظ الأمن

كتب : أحمد علوى

احتفلت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء فى اليوم العالمى للكلاب، بسلاح وحدة كلاب الشرطة، ذاكرين أهمية الكلاب فى مساعدة رجال الشرطة فى مهامها المختلفة، والتى تهدف فى نهاية المطاف إلى الحفاظ على سلامة وأمن التراب الوطنى.

وقالت الشرطة الاتحادية الفرنسية على موقعها فى هذه المناسبة: "لقد وعدناكم بفيديو جديد.. ها هم كلاب الدورية أو كلاب المخدرات أو كلاب مخصصة للبحث عن الأشخاص المفقودين، فهم رفاقنا ذوى الأرجل الأربعة وهم الأغلى بالنسبة لنا! اكتشف مهماتهم وتدريبهم.

On vous avait promis une nouvelle vidéo, la voici ! Chiens de patrouille, chiens drogue, ou encore chiens dédiés à la recherche de personne disparues, nos compagnons à quatre pattes nous sont précieux ! Découvrez leurs missions et leur formation. #JourneeMondialeDuChien pic.twitter.com/v4Mh6aUtOe — Police Fédérale (@policefederale) August 26, 2020

وقالت الشرطة فى اقليم سان ايه مارن، " عملهم إلى جانبنا ضروري ولحظات استرخاءهم مميزة. شكرا لرفاقنا المخلصين".

#JourneeMondialeDuChien

Leur travail à nos côtés est indispensable et leurs moments de détente sont privilégiés.

Merci à nos fidèles compagnons pic.twitter.com/wIOfncwXwR — Police nationale 77 (@PoliceNat77) August 26, 2020

وتمثل الكلاب أهمية كبيرة فى معاونة رجال الشرطة فى مختلف انحاء العالم منذ مئات الأعوام، بل ويرجع تاريخ الاستفادة منها من قبل الإنسان إلى عصر الفراعنة حيث كانت اهم مصادر الحراسة والحصول على الغذاء من خلال صيد الحيوانات من البرية.