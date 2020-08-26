الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ 15 مشروع جديد بتكلفة 45 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 15 مشروعًا خدميًا جديدًا لخدمة التنمية الرياضية والشباب بالمحافظة بتكلفة 45 مليون و650 ألف جنيه ، خلال موازنة العام المالى الجديد 2020م/2021م.

أكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، بهاء الدين شوقي، إنشاء 4 مبانى إدارية فى مراكز شباب (الأمان – بغداد – عبد القادر – أبو منقار)، بالإضافة لإقامة لسور لنادى بلاط الرياضى واستكمال تطوير نادى الهجن بمركز باريس بتكلفة مليون جنيه وإقامة مبنى إدارى بمركز شباب ذخيرة بتكلفة 600 ألف جنيه وحما م سباحة بمركز شباب بلاط بتكلفة 4 مليون جنيه، واستكمال مدرجات نادى الداخلة الرياضى بمليون و1150 ألف جنيه.

أضاف بهاء، أن الوزارة تنفذ خلال الفترة الحالية مشروع تطوير المدينة الشبابية بمدينة الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه، لينتهى المشروع فى نهاية 2022م، مع إنشاء 4 ملاعب خماسية بنجيل صناعى فى مراكز شباب (العروبة – عزب القصر – عين عيش – عزب القصر) بتكلفة مليون و500 ألف جنيه لكل ملعب مع إنشاء ملعب قانونى كرة قدم بنجيل صناعى فى مركز شباب عزب القصر بتكلفة 4 مليون جنيه و650 ألف جنيه.