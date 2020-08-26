السيطرة على حريقين منفصلين بالمنشاة وساقلته فى سوهاج دون خسائر

سوهاج _ محمود مقبول

تمكنت إدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، مدير الإدارة، من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، والثانى بدائرة مركز ساقلته شرقى المحافظة دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغين منفصلين من غرفة عمليات النجدة عن نشوب حريقين منفصلين بشقة سكنية وحوش وتمت السيطرة على الحريقين بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بنشوب حريق بشقة بناحية نجع هريدي دائرة مركز المنشاه، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك المدعو محمود س ح 68 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـي وجود مصدر حراري وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بناحية فاوجلي دائرة مركز ساقلته، إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو كرم م ع 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرين بالواقعتين، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.