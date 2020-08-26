السودان يحذر المواطنين من تصاعد ارتفاع فيضانات النيل خلال الأيام المقبلة

كتب محمد تهامى زكى

طالبت وزارة الرى والموارد المائية فى السودان، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من مغبة تصاعد ارتفاع فيضانات النيل خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، أن فيضانات النيل هذا العام غير مسبوقة مقارنة بفيضانات مائة عام سبقت.





وأضاف عباس، أنه على الرغم من أن الفيضان هذا العام هو الأعلى منسوبا، إلا أن كمية المياه الواردة ليس الأغزر انسيابا، وعزا ذلك لضيق مجرى النهر بسبب عمليات التشييد التى شهدتها جانبا النيل خلال العشر أعوام الماضية .

ودعا وزير الرى، مواطنى ولاية الخرطوم، للترقب والانتباه خلال الأيام الثلاثة القادمة نسبة لاحتمالات تزايد ارتفاع النيل لتصل الى 18.42 متر عن 18.38 متر الحالية، وقدر حجم تدفق المياه الواردة بـ800 مليون متر مكعب، مضيفا أن تدفقات نهر عطبرة سوف تصل إلى مناطق أبو حمد وشمال سد مروى خلال الخمس أيام القادمة.

وقال عباس، أن وزارته تتابع تدفقات الأمطار عبر الأقمار الصناعية فى الهضبة الإثيوبية وعند محطة الديم، كذلك لكافة قطاعات الرى على النيل عند مدينة شندى وعطبرة وقطاع سد مروى.

وأجاب وزير الرى، عن تساؤل حول مدى تأثير تخزين سد النهضة على حجم تدفقات المياه ابان فترة موسم الأمطار الحالى؟ قال إنه ليس لسد النهضة هذا الموسم أى تأثير نسبة لعدم اكتمال البناء فيه، كما أن المرحلة الأولى للتخزين كانت خلال شهر يونيو.