السكة الحديد تؤكد وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الأسبوع المقبل

كتب _ رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وتضم 22 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية، وأكدت المصادر لـ "اليوم السابع"، أنه وصل حتى الآن 46 عربة روسية جديدة على 3 دفعات بجانب العربة النموذج التى جاءت منذ أسابيع، حيث تم تشغيل منهم 3 قطارات فى نقل وخدمة الركاب.

كان رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة بواقع 35 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت أكثر من 240 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.

وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديدبالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى .

والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديدمصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".