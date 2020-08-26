السعودية هجمات الحوثيين: انتهاك للقانون الدولى

كتب وكالات

جددت المملكة العربية السعودية، ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا، وأدانت فى الوقت نفسه هجمات الحوثيين باتجاه المملكة، مشيرة إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئى برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن بعض الملفات المحلية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان كل من المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا وقف إطلاق النار.

وأضافت الوكالة، أن المجلس شدد على ضرورة البدء فى حوار سياسى داخلى فى ليبيا يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبى الشقيق، ويمنع التدخلات الخارجية التى تعرض الأمن الإقليمى العربى للمخاطر.

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى قوله: إن "مجلس الوزراء أعرب عن إدانة المملكة إطلاق مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخًا باليستيًا باتجاه المدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".