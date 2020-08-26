اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية هجمات الحوثيين: انتهاك للقانون الدولى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:00 ص
السعودية هجمات الحوثيين: انتهاك للقانون الدولى جانب من العنف فى اليمن
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت المملكة العربية السعودية،  ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا، وأدانت فى الوقت نفسه هجمات الحوثيين باتجاه المملكة، مشيرة إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

 

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئى برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن بعض الملفات المحلية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان كل من المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا وقف إطلاق النار

 

 وأضافت الوكالة، أن المجلس شدد على ضرورة البدء فى حوار سياسى داخلى فى ليبيا يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبى الشقيق، ويمنع التدخلات الخارجية التى تعرض الأمن الإقليمى العربى للمخاطر

 

ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى قوله: إن "مجلس الوزراء أعرب عن إدانة المملكة إطلاق مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخًا باليستيًا باتجاه المدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".

 

 


السعودية

أخبار السعودية

هجمات الحوثيين

القانون الدولي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أصابع الاتهام تشير للحوثيين بدعم الإرهابيين.. وزير خارجية اليمن يتهم الحوثى بخداع الرأى العام بزعمه مواجهة داعش والقاعدة.. ووزير الإعلام اليمنى يؤكد التنسيق بين المليشيات والجماعات الإرهابية لقتال الجيش

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:00 م

وزير خارجية اليمن يتهم الحوثى بخداع الرأى العام بزعمه مواجهة داعش والقاعدة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:17 م

مصرع عناصر حوثية أثناء محاولتهم زراعة عبوة ناسفة غربى اليمن

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:00 ص

قنص الأطفال فى اليمن.. منظمة حقوقية يمنية تؤكد: قناصة الحوثيين تقتل وتصيب 366 طفلاً فى تعز خلال خمس سنوات.. والتحالف العربى مع الجيش اليمنى يصعدان هجومهما ضد المليشيات.. ومقتل أكثر من 30 متمردا فى ضربات نوعية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة