الزراعة تكثف أعمال الحملة القومية للذرة حتى الحصاد.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات للقائمين على الحملة القومية لمحصول الذرة بتكثيف أعمالها، فى جميع المحافظات حتى الحصاد، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة وتقليل الفاقد لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء.

وأضاف "خليل"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك لجان منتشرة من قبل معهد المحاصيل الحقلية على جميع الزراعات الصيفية ، متابعا أن الحملة القومية للذرة تغطى جميع المحافظات حاليا ، لزيادة الإنتاج، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة منذ بداية الزراعة حتى الحصاد لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء ، متابعا أن الغرض الرئيسى للحملة هو النهوض بزراعة هذا المحصول الاستراتيجى، واختيار عدد من الحقول الإرشادية بواسطة المرشدين الزراعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين للوصول لأعلى إنتاجية للفدان.

وتابع مدير المحاصيل الحقلية، أن أهمية زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملة قومية بدأت لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة ، و هناك حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج.

كان معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، منذ بدء موسم الزراعات الصيفية، شكل لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان ، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج ، بالإضافة الى زيادة اعداد الحقول الارشادية وخاصة الذرة لزيادة الإنتاج.