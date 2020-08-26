الزراعة تعلن تشغيل خط إنتاج الطين المعالج "قادر1" بـ 8 مناطق فى أراضى مطروح

كتب عز النوبى

أجرى الفريق البحثي لمشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، التشغيل التجريبي لأول خط انتاج مصرى لأنتاج السلت والطين المعالج ( قادر 1 ) تمهيدا لحقن التربة الرملية بالمراكز الثمانية التابعة لمحافظة مطروح ( الحمام – العالمين – الضبعة – مرسي مطروح – النجيلة – براني – السلوم – سيوة.

وقال الدكتو على عبد العزيز، رئيس الفريق البحثي للمشروع، إن هذه المناطق تعانى من عدة مشاكل بالتربة أهمها انها تربة جيرية تحتوى على نسبة كبيرة من بكربونات الكالسيوم لأكثر من 8% والتى تسبب مشاكل عديدة منها تكون طبقة سطحية صلبة وسرعة تحلل المادة العضوية ونقص النشاط الحيوي وندرة العناصر الصغري وعدم وجود توازن غذائى.

وأضاف رئيس الفريق البحثي للمشروع، أن بعض الأراضي تعاني من مشكلة الملوحة والتي تزيد فيها درجة التوصيل الكهربي عن 4 مليموز /سم والتي تعيق أنبات البذور ونمو النبات مما يقلل من إنتاجية هذه الأراضي وكذلك تعاني بعض الأراضي من مشكلة القلوية والتي يرتفع فيها درجة الحموضة في هذه الأراضي عن 8.5 والتي تؤثر سلبيا علي نمو النباتات وأنتاجية الفدان وكل ذلك بالأضافة للمشكلة الأساسية وهي مشكلة الأراضي الرملية الفقيرة في العناصر الغذائية والمادة العضوية المضافة بالتسرب العميق مما يؤثر علي أنتاجية الفدان . لذا فإن أضافة السلت والطين والذي يقوم خط الانتاج ( قادر 1 ) بإنتاجه قادر علي تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية والمائية لهذه الأراضي وحل جميع المشاكل السابقة ويتم حقن التربة بعمق 1 متر في حالة الأشجار ولعمق 45 سنتيمتر في حالة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر .

والجدير بالذكر أنه تم أجراء العديد من تجارب الحقن بعدة مناطق منها ( الصالحية الجديدة - وغرب المنيا – بالوظة بشمال سيناء ) أعطت نتائج واعده ويتم تحميل الطين بعض المكونات الطبيعية للتغلب علي المشاكل السالفة الذكر والتي تؤثر علي أنتاجية الفدان بمحافظة مرسي مطروح .

كما صرح الدكتور عبد الله زغلول – نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية بأن هذا المشروع هو مشروع واعد وهام لأهالي محافظة مرسي مطروح وذلك وفقا لنتائج التجارب البحثية التي تمت بمحطة بحوث بالوظة بسيناء وأن مركز بحوث الصحراء يقوم بتقديم كل الدعم لأعضاء الفريق البحثي للمشروع وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المهام المنوطة بهم وذلك لخدمة أهالي محافظة مرسي مطروح .

كما صرح المهندس محمود الأمير – رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بأن مركز التنمية لايدخر جهدا في دعم هذا المشروع الهام للتنمية الزراعية بجميع المراكز التابعة لمحافظة مطروح وأنه قريبا سيتم أفتتاح خط انتاج الطين ( قادر ١ ) لخدمة جميع أهالي محافظة مطروح .

كما أكد الدكتور محمد سالم – رئيس مركز البحوث التطبيقية أن خط أنتاج الطين ( قادر ١ ) سيسهم بشكل كبير في دفع قاطرة التنمية الزراعية بمحافظة مطروح ومعالجة جميع مشاكل التربة والتي تحد من أنتاجية الفدان في ظل الموارد المائية الموجودة بالمحافظة لتعظيم الأستفادة المثلي من وحدة المياة .



خط أنتاج الطين المعالج



خط أنتاج الطين المعالج



خط أنتاج الطين المعالج