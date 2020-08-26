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الرياض السعودية: "تنسيق الشر" يجمع الحوثيين وداعش والقاعدة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:09 م
الرياض السعودية: "تنسيق الشر" يجمع الحوثيين وداعش والقاعدة الحوثيين- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت صحيفة الرياض السعوية فى افتتاحيتها اليوم إن الميليشيا الحوثية لم تكتف بمحاولة خطف اليمن وتسليمه رهينة في أيدي إيران، ما أدخل هذا البلد في أتون الحرب، مضيفة: لولا لطف الله ثم قيام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالوقوف إلى جانب الشرعية والشعب اليمني لكان اليمن في وضع مأساوي لا تحمد عقباه، تلك الميليشيا وتنفيذاً للمخطط الإيراني عقدت تحالفات مع شبيهاتها من الميليشيات الإرهابية (القاعدة) و(داعش) من أجل تكوين جبهة ليس ضد الحكومة الشرعية وحسب، ولكن هي في الأساس موجهة ضد الشعب اليمني لجعل اليمن دولة فاشلة تابعة لا سيادة لها ولا قرار، تدور في الفلك الإيراني الذي هدفه تفتيت الالتحام العربي وشق صفه واختراق أمنه.

 

وأضافت الصحيفة تحت عنوان " تنسيق الشر": المآسي التي جرتها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني لا تعد ولا تحصى، ولم يسلم منها أي من مكوناته بمختلف انتماءاتهم، سواء العقدي أو السياسي، فتلك الميليشيا لا تملك عقيدة سياسية خاصة بها، بل تملك أجندة تُملى عليها وتنفذها ولا تناقش فيها، فهي مجرد أداة لا حول لها ولا قوة إلا تنفيذ أوامر طهران تحت ذرائع أكل عليها الدهر وشرب، ولا تسمن ولا تغني من جوع، والضحية ذاك الشعب المغلوب على أمره الذي يعيش في مناطق سيطرتهم، ويتم التعامل معه بالحديد والنار، فأصبح يعيش الإرهاب واقعاً على أرضه، وأمسى مسجوناً في بلاده.

 

واختتمت : المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية لم يقم بها خير قيام، فتعامله مع الحوثي لا يرقى إلى الفظائع التي يرتكبها بحق اليمن وشعبه، وقضية (صافر) مازالت قائمة دون حل رغم خطورتها على البيئة العالمية، وكل المحاولات التي يبذلها المجتمع الدولي لم تكن نتائجها حاسمة أبداً، والتسويف شعارها الرئيس.


الحوثيين

اليمن

القاعدة

داعش

ايران

التحالف العربي

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