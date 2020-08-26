اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:02 م
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الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:13 م
الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات جانب من حملة إزالة التعديات على الرقعة الزراعية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، اليوم، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة خلال 24 ساعة.

وأسفرت عن تأمين تنفيذ عددا من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 

 


ازالة التعديات

الاراضى الزراعية

مديريات الأمن

الرقعة الزراعية

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