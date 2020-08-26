اليوم السابع
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الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:58 ص
الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات إزالة التعديات
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، اليوم، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة خلال 24 ساعة.

وأسفرت عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 

 

 


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