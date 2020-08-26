اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:56 م
خالد صلاح
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الخارجية الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا حول العالم

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:44 م
الخارجية الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا حول العالم محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 5617 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1910 حالات تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 233.

وأضافت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أفاد بتسجيل 5 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3377 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.  


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