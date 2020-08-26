الحكم على ربة منزل وزوجها بتهمة قتل سيدتين بمدينة نصر.. اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل مواطنة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمة "س .م"، ربة منزل، بقتل المجنى عليها "م .م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها، وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات استقرت فى صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.

وذكر اقتران تلك الجناية بجناية أخرى، فى ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجنى عليها "ا .ع"، بأن سددت لها عدة طعنات استقرت فى ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصدة من ذلك قتلها محدثة إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثانى زوجها "س .ب"، سائق فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب إتمامها لجريمتها.