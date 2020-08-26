اليوم السابع
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التعليم تلزم هيئة الامتحانات الأمريكية بأداء طلاب الدبلومة اختبارات أغسطس وسبتمبر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:34 م
التعليم تلزم هيئة الامتحانات الأمريكية بأداء طلاب الدبلومة اختبارات أغسطس وسبتمبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه فى إطار حرص الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT  المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.
 
وأوضحت الوزارة، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.

 


التربية والتعليم

امتحان الدبلومة الأمريكية

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