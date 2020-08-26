اليوم السابع
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التعليم العالى عن فرض رسوم على الراسبين: تطبق على الطالب الباقى للإعادة بدون عذر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:26 م
التعليم العالى عن فرض رسوم على الراسبين: تطبق على الطالب الباقى للإعادة بدون عذر الدكتور حسام عبد الغفار
ماجد تمراز

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن القانون الخاص بفرض رسوم على الراسبين، مرتبط بالطلاب قبل دخول الامتحان، ويطبق على الطالب الذي بقي للإعادة بدون عذر مقبول، والطالب الذي قدم عذرا وتم قبوله من قبل الجامعة، لن تفرض عليه الرسوم التي تضمنها القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أنه إذا كان الطالب ظروفه المادية سيئة، فإن من حق الكلية إعفاء الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم التي فرضتها الدولة، مشيرا إلى أن الرسوم تختلف من كلية إلى أخرى، ولكنها لن تزيد من 10% إلى 15% من قيمة الأموال التي تتحملها الدولة مقابل تقديم الخدمة التعليمية للطالب.

وأوضح أن الأموال التي سيتم تحصيلها من الرسوم، سيجرى وضعها لتحسين الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا للتقديم في الجامعات الأهلية، وهناك 8 ملايين زيارة على الموقع الإلكتروني، خاصة وأنه يقدم خدمة علمية متميزة، موضحا أن هناك رغبة من قبل علماء مصريين في الخارج للمشاركة في العملية التعليمية بتلك الجامعات والإشراف على رسائل الماجستير والدكتواراه بها.


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التعليم العالى

خالد عبد الغفار

قانون رسوم الراسبين

الجامعات الحكوميه

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