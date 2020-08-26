اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى توضح قرار فرض رسوم خدمات تعليمية لدخول الامتحان للراسبين

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:03 م
التعليم العالى توضح قرار فرض رسوم خدمات تعليمية لدخول الامتحان للراسبين الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الطالب الذى ليس لديه عذر للتقدم للامتحان وبقى للإعادة في الجامعة بلا عذر مقبول سيدفع جزءا من تكلفته الحكومية التي تتحملها الدولة لتعليمه، وتطبق على من دخل الامتحان ورسب ولم يكن لديه سبب لتخلفه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: سيبدأ تطبيقه بعد إقراره من البرلمان وبالتالي سيتم تطبيقه من العام المقبل، الخطوة الأولى هى الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم يتم تقديمه إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه.

وتابع: الطالب الذى يتخلف عن الامتحانات بلا عذر لا يأخذ العملية التعليمية بشكل جاد ويحجز مقاعد إضافية كان من الممكن أن يستخدمها غيره.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم  مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.


البرلمان

التعليم العالى

الجامعات

الطالب الراسب

اخبار الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسليم مشروع تطوير معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء بالفيوم للجنة التعليم العالى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:38 م

تنسيق 2020.. 147 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى.. وزارة التعليم العالى تمد مهلة تعديل الرغبات حتى مساء الخميس المقبل.. والسيد عطا: 2000 طالب لم يسجلوا حتى الآن.. ولا نية لفتح باب التسجيل مرة أخرى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:30 م

144 مقترحا بأكاديمية البحث العلمى لتنفيذ استراتيجية التعليم العالى ما بعد كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:18 م

أخبار مصر.. فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة بامتحانات الطلاب الراسبين

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:00 م

اعرف الحد الأدنى والأقصى لرسوم مقابل خدمات تعليمية لدخول الراسبين الامتحان

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:02 م

الحكومة تعلن فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة بامتحانات الطلاب الراسبين.. التكلفة تتراوح بين 6 و 12 ألف جنيه للطب البشرى والأسنان.. ومن 5-10 آلاف جنيه لكليات الهندسة.. والحد الأقصى 6 آلاف للكليات الأخرى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة