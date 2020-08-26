التعليم العالى توضح قرار فرض رسوم خدمات تعليمية لدخول الامتحان للراسبين

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الطالب الذى ليس لديه عذر للتقدم للامتحان وبقى للإعادة في الجامعة بلا عذر مقبول سيدفع جزءا من تكلفته الحكومية التي تتحملها الدولة لتعليمه، وتطبق على من دخل الامتحان ورسب ولم يكن لديه سبب لتخلفه.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: سيبدأ تطبيقه بعد إقراره من البرلمان وبالتالي سيتم تطبيقه من العام المقبل، الخطوة الأولى هى الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم يتم تقديمه إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه.



وتابع: الطالب الذى يتخلف عن الامتحانات بلا عذر لا يأخذ العملية التعليمية بشكل جاد ويحجز مقاعد إضافية كان من الممكن أن يستخدمها غيره.



وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.