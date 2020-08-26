سجلت وزارة الصحة التشيكية 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 ألفا و500 حالة.
وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغت 416 حالة، بينما لا يزال 5 آلاف و470 شخصا يتلقون العلاج.
وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.
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