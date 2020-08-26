وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغت 416 حالة، بينما لا يزال 5 آلاف و470 شخصا يتلقون العلاج.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.