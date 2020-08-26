التأمينات تستعد لصرف معاشات سبتمبر خلال أيام

كتب مدحت وهبة

تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة لصرف معاشات سبتمبر خلال الأيام المقبلة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك تشكيل مجموعات عمل لتذليل أى عقبات تواجه اصحاب المعاشات فى اطار الحرص على تيسير كافة الإجراءات لهم.



كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين فى القطاع الخاص فيما يتعلق بصرف العلاوات الخمسة المتجمدة وان اللجنة أسفرت عن أحقية صرف مستحقات العلاوات الخمس لعدد من المؤسسات الصحفية وهما الاهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وشركة التوزيع المتحددة وروزالوسف لعدد 7203 مستفيد من صرف العلاوات الخمس لانطباق الشروط عليهم ،كما تم أيضا إدراج من سقطو من صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات من القطاع الحكومى وعددهم 27 الف حالة وسيتم الصرف لهم جميعا اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل.



وأضاف جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه تم دراسة موقف ايضا 232 منشأها من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاوات الخمس وتبين أن منهىم 77 منشأة لا يتوافر شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم وعدد 64 منشأة لديهم 24022 الف مستفيد من العلاوات الخمس ،وسيقومون بصرف الدفعة الأولى أول سبتمبر ايضا كما يوجد 90 منشأة تقوم الهيءة بالمتابعة معهم منذ 3 أسابيع وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس الخمس سيتم الصرف لهم لافتا إلى أن إجمالى من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطو من القطاع الحكومى أول سبتمبر المقبل يبلغ عددهم ما يقرب من 60 الف مستفيد وسيتم ايضا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أول شهر سبتمبر المقبل.









