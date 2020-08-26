اليوم السابع
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البيت الأبيض: ترامب قد يتحرك بشكل منفرد لتفادى تسريح العاملين بشركات الطيران

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:21 م
البيت الأبيض: ترامب قد يتحرك بشكل منفرد لتفادى تسريح العاملين بشركات الطيران البيت الأبيض
رويترز

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 قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب قد يتخذ إجراء تنفيذيا لتفادي تسريح أعداد كبيرة من العاملين بشركات الطيران الأمريكية، في ظل استمرار الجمود في الكونجرس فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف ميدوز خلال مقابلة عن بعد مع شبكة بوليتيكو الإعلامية "ندرس إجراءات تنفيذية أخرى".

وتابع قائلا "إذا كان الكونجرس لن يعمل، فإن الرئيس سيعكف على العمل وحل بعض المشاكل. لذلك آمل أن نتمكن من مساعدة شركات الطيران ومنع تسريح بعض هؤلاء الموظفين".

 

 

 


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اقتصاد

شركات الطيران

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