البعثة الأممية بالعراق تشيد بخطوات الكاظمى فى العلاقات الخارجية

كتب أحمد عرفة

أشادت البعثة الأممية في العراق بخطوات رئيس وزراء العراقى مصطفى الكاظمي في العلاقات الخارجية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن إبعاد بلاده عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة الشعب العراقى، مضيفا - خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء "أن التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، هو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول".

ودعا رئيس الوزراء العراقي وزراء حكومته إلى لقاء نظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني، قائلًا: "إن التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح .. ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".