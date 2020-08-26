اليوم السابع
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البابا تواضروس يبحث أوضاع لبنان والقدس مع ممثلى الكنيسة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:13 م
البابا تواضروس يبحث أوضاع لبنان والقدس مع ممثلى الكنيسة البابا تواضروس يبحث أوضاع لبنان والقدس مع ممثلى الكنيسة
كتب مايكل فارس

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استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى يرافقه الراهب القس تيمون السرياني، المنتدب للخدمة فى كنيستنا القبطية فى بيروت بلبنان، وقد بحث معهما أوضاع الكنيسة القبطية فى القدس ومستجدات الوضع اللبناني، وحضر اللقاء القس فيلوباتير نصر كاهن رابطة القدس بالقاهرة وزوجته السيدة نيللى توفيق.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ، وتناول اللقاء عدة موضوعات من بينها، الاقتراحات المقدمة من بعض أحبار الكنيسة، بخصوص موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة فى الفترة المقبلة.

وأهدى قداسة البابا تواضروس الثانى من خلال أسرة ابناء مارمرقس، شحنة إغاثة للشعب اللبناني، مساهمةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى معالجة الآثار السلبية والأضرار التى خلفها الانفجار الذى وقع بمرفأ بيروت فى الرابع من الشهر الجارى ، وأرسلت الكنيسة شحنة الإغاثة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط بلبنان، وتضمنت الشحنة حوالى 12 طن من المواد الغدائية والمستلزمات الطبية 


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