اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع لحزب الله فى لبنان

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع لحزب الله فى لبنان غارة جوية _ صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى بيان إن طائراته قصفت مواقع لجماعة حزب الله اللبنانية فى وقت مبكر اليوم الأربعاء بزعم إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة.

 

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توتر على الحدود بين تل أبيب وبيروت.. الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل مضيئة بعد سماع إطلاق نار.. وإغلاق بعض محاور الطرق فى المنطقة.. ونتنياهو يصل قاعدة عسكرية فى الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:16 ص

إعلام حزب الله يتهم إسرائيل بإطلاق أكثر من 20 قذيفة فوسفورية على حدود لبنان

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:04 ص

نتنياهو يصل قاعدة عسكرية لمتابعة الوضع على الحدود مع لبنان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:28 م

وزير خارجية لبنان يعارض تعديل تفويض قوة "يونيفيل" فى جنوب البلاد

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:06 م

لودريان: ماكرون سيدعو للتغيير من جديد عند زيارته إلى لبنان سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة