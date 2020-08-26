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الإمارات تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:53 م
الإمارات تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 399 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأضافت "الصحة الاماراتية"، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 68020، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 378 حالة وفاة، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية. 

 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى، داخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تشهد بعض الدول خلال الفترة الماضية تراجع فى الاصابات، بينما تشهد دولا أخرى تسجيل معدلات اصابة مرتفعة، ويصل إجمالى الاصابات بالفيروس فى مختلف دول العالم إلى اكثر من 24 مليون حالة. 


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