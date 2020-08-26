الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: إنشاء مكتب إقليمي للاتحاد بالسعودية

كتب - أحمد يعقوب

استراتيجية لتعزيز العلاقات المصرفية بين المملكة وسائر الدول العربية كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح عن إنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في المملكة العربية السعودية في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وتفويض صاحب السمو وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود حفظه الله ورعاه، أو من ينوب عنه، بإجراء اللازم لتوقيع اتفاقية مقر مع اتحاد المصارف العربية لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة.

وأعرب فتوح، بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في مقر اقامته في اليرزة​، عن إمتنان اتحاد المصارف العربية، بشخص رئيسه الشيخ محمد جراح الصباح، ورئيس اللجنة التنفيذية في الإتحاد الدكتور جوزيف طربيه، وأعضاء مجلس الإدارة، للمملكة وللجهود التي قام بها السفير بخاري ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA).

وقال: نتقدم بوافر الاحترام والتقدير من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ومن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، وكل من ساهم في إيصال هذا الملف إلى ما وصل إليه من إيجابيات، وسنقوم بإعلام كافة وزارات الاقتصاد وغرف التجارة العربية وكافة مصارفنا العربية بأنّ الاتحاد أنشأ مركزاً اقليمياً له في المملكة العربية السعودية، والذي سيشكّل جسر تواصل بينها وبين السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة.

أضاف فتوح: سيعمل المكتب الجديد ضمن إستراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والمصرفية بين المملكة ودول الخليج، وسائر الدول العربية، وخصوصاً العمل على رفع مستوى العلاقات التجارية والمصرفية بين لبنان (بلد المقر) إضافة إلى وضع إستراتيجية إستثمارية واسعة النطاق لمشاركة قطاعنا المصرفي العربي متمثلة بمصارفنا الأعضاء في الإتحاد (360 مصرفاً) وسائر المؤسسات والشركات المالية العربية في الإستثمار في رؤية 2030 التنموية، متضمنة المشروعات التنموية النهضوية في المملكة.