وأضاف المتهم أنه تسلل إلى داخل الأراضي اللبناني واشترك في العديد من المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تضم مناصرين للتنظيم الإرهابي، وأنه عمل على نشر وترويج أفكار ومعتقدات التنظيم وتبادل أخباره وإصداراته، كما تواصل مع العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى التنظيم.

وأقر المتهم أنه بعدما لم يتمكن من العودة إلى الأراضي السورية لمشاركة التنظيم في عملياته الإرهابية، وذلك لعدم حيازته أوراق ثبوتية تمكنه من العبور، خطط للقيام بعمليات إرهابية داخل لبنان، وتواصل مع شخص في مدينة الموصل بالعراق وآخر في سوريا واستحصل منهما على فتاوى شرعية لقيامه بعملية "انغماسية" تستهدف وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأشار إلى أنه اختار لتنفيذ العملية الإرهابية منطقة "الجميزة" بوسط العاصمة بيروت، مستفيدا من مشاركته في رفع الأنقاض جراء انفجار ميناء بيروت البحري، ورصد دوريات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث خطط لاستهداف الدوريات العسكرية والشرطية مستخدما مجموعة من القنابل اليدوية التي كان ينوي الحصول عليها من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان.

