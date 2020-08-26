الأعلى للدفاع فى لبنان يعلن تمديد التعبئة العامة لمواجهة كورونا لنهاية العام

كتب محمد عبد العظيم

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تمديد التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى نهاية العام الجارى، وكما قرر رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الغارات الإسرائيلية على لبنان، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وتشهد لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، تسجيل معدلات اصابة مرتفعة بفيروس كورونا المستجد، وتعانى بعض المستشفيات فى لبنان وخاصة بيروت من نقص الخدمات الطبية، بسبب ما شهدته العاصمة اللبنانية مطلع الشهر الجارى بانفجار مرفأ بيروت والذى أدى سقوط عدد كبير من الاصابات.

وعلى جانب أخر، شهدت الحدود بين تل أبيب وبيروت توترا ليلة أمس، حيث أطلق الجيش الإسرائيلى قنابل مضيئة بعد سماع إطلاق نار، وتم إغلاق بعض محاور الطرق فى المنطقة، ووصل نتنياهو يصل قاعدة عسكرية فى الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان، وكشف إعلام حزب الله أن إسرائيل أطلقت أكثر من 20 قذيفة فوسفورية على حدود لبنان.