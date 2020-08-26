اليوم السابع
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الأعلى للآثار يكشف عن افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أيام

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:09 م
الأعلى للآثار يكشف عن افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أيام الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه منذ جائحة كورونا كانت هناك قرارات للمجلس الأعلى للآثار، بتخفيض 50% من إيجار البازارات، فى شهر مارس، ثم إعفاء تام من شهر إبريل إلى شهر أغسطس، موضحاً أنه منذ أول سبتمبر سيتم فتح المناطق الأثرية للسياحة الخارجية والداخلية، وبناء عليه قررنا مد فترة الإعفاءات حتى نهاية سبتمبر 2020، تخفيفا من الأعباء.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن العمل استمر في إنشاء المتاحف مع كل الإجراءات الاحترازية بالرغم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أيام.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن متحف شرم الشيخ سيعرض حوالى 6 آلاف قطة أثرية، حيث تم الانتهاء من أكثر 70% من طرق العرض المتحفى، كما تم نقل أكثر من 25 ألف قطعة أثرية للمتحف القومى للحضارة المصرية.


كورونا

الاثار

متحف المركبات الملكيه

المتاحف

الاثار المصرية

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