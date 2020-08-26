"الآثار" توضح أهمية زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية إلى مصر

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتورة غادة سمير شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، إن تلبية الدعوة المصرية من أمين عام منظمة الصحة العالمية وزيارة مصر علامة جيدة جدا لأنها الجولة الأولى له خارج أوروبا، ومنظمة السياحة العالمية تتابع الإجراءات المصرية وتتابعنا خطوة بخطوة، ومتأكدون أننا نتخذ كل الإجراءات الوقائية لكورونا.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء دى إم سى": وجود أمين عام السياحة العالمية في مصر يؤكد اهتمام الدولة المصرية بعودة السياحة، وهناك ردود أفعال قوية جدا لزيارته، وقد أشاد بالجهود المبذولة في ملف السياحة، وأرسل العديد من الرسائل المهمة العالم بعد اقتناعه بالإجراءات المصرية، مؤكدا أن هناك مقاصد أخرى حول العالم لا تطبق ما نطبقه في مصر، وإن شاء الله نرى صدى لهذه الزيارة.



وأكدت أن هذه الزيارة الثالثة لأمين عام منظمة السياحة العالمية، ولكنها المرة الأولى التي يرافقه فيها وزير السياحة، كما أنه رأى الصرح الكبير بالمتحف المصرى.



جدير بالذكر أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وصل مصر مساء السبت الماضي فى زيارة رسمية الي مصر بدعوة رسمية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على رأس وفد من مسئولي المنظمة المعنيين بالتعاون الدولي والفني ومنطقة الشرق الأوسط. وقد قامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم برنامج متنوع لهذه الزيارة فى مدينتى الغردقة والقاهرة، تم خلاله متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية فى أحد الفنادق ومراكز الغوص بالغردقة، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الغردقة، وتفقد مطاري الغردقة والقاهرة،كما تضمن البرنامج زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والمتحف المصري بالتحرير، واختتمت الزيارة اليوم الثلاثاء بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.