اطمن على نفسك.. كيف يشخص الطبيب انسداد الأمعاء؟

كتبت فاطمة خليل

يحدث انسداد الأمعاء الغليظة عندما يكون هناك انسداد في الأمعاء الغليظة يمنع الطعام والغازات من المرور، يقطع الانسداد تدفق الدم إلى الأمعاء ويموت جزء منها عندما يحدث هذا، يتسبب الضغط في حدوث تسرب ينشر البكتيريا في الجسم أو الدم من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على كيف يشخص الطبيب انسداد الأمعاء الغليظة، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لانسداد الأمعاء فى عدم القدرة على إخراج الغازات أو التبرز والغثيان والقيء والانتفاخ وتورم البطن والألم وهناك علاجات مختلفة حسب نوع انسداد الأمعاء الذي تعاني منه.

تشخيص انسداد الأمعاء الغليظة



-الفحص البدني: سيتحقق الطبيب لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ألم في البطن أو قيء أو أي حركة للغازات أو البراز في الأمعاء.

-تعداد الدم الكامل (CBC): سيتم فحص دمك من أجل:

-عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.

-كمية الهيموجلوبين (البروتين الذي يحمل الأكسجين) في خلايا الدم الحمراء.

-جزء من عينة الدم يتكون من خلايا الدم الحمراء.

-الأشعة السينية للبطن: أشعة سينية للأعضاء داخل البطن. الأشعة السينية هي نوع من حزمة الطاقة التي يمكن أن تمر عبر الجسم على الفيلم، مما يؤدي إلى تكوين صورة لمناطق داخل الجسم.

-حقنة الباريوم الشرجية: يتم وضع سائل يحتوي على الباريوم (مركب معدني أبيض فضي) في المستقيم يغطي الباريوم الأمعاء الغليظة ويتم أخذ صور بالأشعة السينية قد يُظهر هذا الاختبار الجزء المسدود من الأمعاء.

CT (التصوير المقطعي المحوسب - ويسمى أيضًا CAT): يقوم هذا الفحص بعمل صور مفصلة لمناطق داخل الجسم.

منظار القولون: يقوم الطبيب بإدخال منظار القولون في المستقيم عبارة عن أداة طويلة ومرنة تشبه الأنبوب مع كاميرا في النهاية يسمح بنقل صورة بطانة القولون على شاشة ليراها الطبيب.