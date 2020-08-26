استقرار أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 846 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، استقرارا ملحوظا حتى الآن عند 846 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر، وذلك على خلفية استمرار تذبذب سعر أوقية الذهب ما بين 1920 إلى 1930 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18: 725.15 جنيه.

عيار 21 : 846 جنيها.

عيار 24 : 966.85 جنيه.

الجنيه الذهب: 6768 جنيها.

السعر العالمي: 1922 دولار.

وعالميا تراجع الذهب اليوم الأربعاء إذ ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يُدلي به جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1925.30 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات ”يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأمريكي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة رئيس مجلس الاحتياطى“.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة يلقيها باول يوم الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأمريكي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.33 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.4 % إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6% إلى 2178.14 دولار.