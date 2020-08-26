استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. وسعر الكيلو بين 20-23 جنيها

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-8-2020 شهدت استقرارا وذلك في ظل انخفاض الطلب مع زيادة المعروض نتيجة زيادة الإنتاج المحلى.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة إن سعر الكيلو في المزرعة 18 جنيها فى حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 20-23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف التقل على التاجر.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا بـ35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي وأن الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

والجدير بالذكر أن الدواجن تشهد خلال الفترة الحالية أقل أسعار في السوق المحلى خلال العام الجاري، وهذه الأسعار تأتي بفضل زيادة الإنتاج المحلى حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن، كما أن تراجع الطلب على الدواجن نظرا إلي وجود مخزون لدي معظم الأسر المصرية من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.