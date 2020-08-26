استجابة لـ"اليوم السابع".. إلغاء معرض الملابس الجاهزة التزاما بقرار الحكومة

كتب – إسلام سعيد

استجابة لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان " 10 شركات تنظم معرض ملابس بالمخالفة لقرار الحكومة بحظر نشاط المعارض والمؤتمرات" بتاريخ 25 أغسطس 2020، أبلغ الفندق الذى كان مقرر استضافة معرض 10 شركات بقطاع الملابس، أنه تم إلغاء المعرض بعد تدخل جهة حكومية، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر المعارض والمؤتمرات.

وكانت 10 شركات بقطاع الملابس الجاهزة وهى "إمبراطور هوبي، جونيور، فانيليا، كول، ميلك، دعدوش، لو بيبي، بوريل، ماركو لوري، ميلون" أطلقت حملات تسويقية لمعرض ينطلق خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الحالى بأحد فنادق القاهرة، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتعليق المعارض والمؤتمرات فى مصر.

وعقب نشر الموضوع في "اليوم السابع"، فإن إحدى الجهات الحكومية تدخلت لمنع إقامة المعرض وذلك لتطبيق قرار الحكومة بحظر التجمعات، إضافة إلى أن عودة نشاط المعارض سيكون خلال أكتوبر 2020.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا يحمل رقم 1469 لسنة 2020 بالسماح بإعادة نشاط المعارض والمؤتمرات فى مصر بدءا من أكتوبر 2020، وذلك بعد صدور قرار رقم 606 لسنة 2020 بتعليق المعارض والمؤتمرات فى مصر مع بداية جائحة كورونا.

غرفة صناعة الملابس الجاهزة أصدرت بياناً رسمياً أمس الثلاثاء 25 أغسطس، دعت فيه أعضاء الغرفة إلى عدم تنظيم معارض ملابس أو الاشتراك فيها حاليا تحت أى مسمى حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها قانونا، وعدم مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تنظيم أو إقامة أى معارض حتى أول أكتوبر 2020، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنها خاطبت جميع الجهات والوزارات للتاكيد على أهمية الالتزام بقرارات وقوانين الدولة المصرية، وأن الغرفة لا تنحاز لأى شركة أو مؤسسة، وإنما تسعى إلى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للدولة، وتوفير المنافسة العادلة لجميع الأعضاء وتقوم بمتابعة والتأكد من عدم إقامة معارض أو أى نشاط مخالف للقانون داخل القطاع.