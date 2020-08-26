ارتفاع ضحايا الفيضانات فى أفغانستان إلى 100 شخص

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 100 شخص.

وفى وقت سابق، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التى اجتاحت إقليم بروان الأفغاني إلى 45 قتيلا وأكثر من 80 مصابا، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، عن صفي الله ورستا رئيس إدارة الصحة العامة في الإقليم قوله إن 5 من المصابين حالتهم خطيرة وتم نقلهم الى العاصمة كابول لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشئون الإنسانية بتقديم المساعدة الطارئة لضحايا الفيضانات في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم، حسبما ذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي.

يذكر أنه في فصل الصيف غالبا ما تهطل الأمطار الغزيرة في شمال وشرق أفغانستان، مما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.