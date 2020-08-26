وأشارت شاهكار إلى أن الفيضانات بدأت في وسط الإقليم خلال الليل بعد هطول أمطار غزيرة دمرت العديد من المنازل، ودعت الحكومة إلى تقديم المساعدة ودعم فرق الإغاثة في جهودها للوصول إلى المحاصرين.

من جانبه، قال أحمد تميم عظيمي، المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث، إن الفيضانات أغلقت الطرق السريعة المؤدية إلى الاقاليم الشرقية والشمالية، وتسببت في تدمير 300 منزل على الأقل ونزوح أكثر من ألف شخص.

يشار الى أنه في فصل الصيف غالبا ما تهطل الأمطار الغزيرة في شمال وشرق أفغانستان، ما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.