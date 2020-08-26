من جانبه، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشئون الإنسانية بتقديم المساعدة الطارئة لضحايا الفيضانات في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم، حسبما ذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي.

يذكر أنه في فصل الصيف غالبا ما تهطل الأمطار الغزيرة في شمال وشرق أفغانستان، مما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.