ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11481 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2027 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13428 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2680 نقطة.

وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 425.9 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 82425 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، العربية للمحابس، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2000 سهم، 40 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، البنك التجاري الدولي (مصر)، القابضة المصرية الكويتية، 10 آلاف سهم، 2500 سهم، 94570 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس 10 آلاف سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بلتون المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العربية للمحابس، العبوات الطبية، بي انفستمنتس القابضة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن زيادة الإيرادات Revenue)) بنسبة 8.2% على أساس مقارنة سنوي لتبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي، وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(EBITDA) بنسبة 30.3% على أساس مقارنة سنوي لتبلغ 99.3مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020، صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 9.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني 2020 و34.8 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2020

وأضافت "أوراسكوم"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الرصيد النقدي الصافي بلغ 309.4 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2020، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 53.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2020، وزيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 17.7% على أساس مقارنة سنوي بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، كما زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 8.1% على أساس مقارنة سنوي إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2020

فيما انخفضت قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 6.4% على أساس مقارنة سنوي إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، وانخفضت العقود الجديدة المتوقعة بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 18.0% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020، حققت مجموعة BESIX إجمالي 4.5 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وأضافت عقود جديدة بقيمة 1.1 مليار يورو في النصف الأول من عام 2020، وتم توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد في أغسطس 2020

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، أن مجلس إدارة الشركة قد قام بترشيح ندى شوشة، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذية مستقلة للمجلس، كما سيُطلب من المساهمين الموافقة على تعيين ندى شوشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقبل في 17 سبتمبر.