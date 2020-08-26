ارتفاع بورصة الكويت.. وبنك البحرين والكويت يبدأ محادثات الاستحواذ على "الإثمار"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5268.56 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحاً 22.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5828.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحاً 15.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4159.92 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 13.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4168.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 204 مليون سهم بقيمة 31.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9184 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.28%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.08%، 0.11%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 9.57%، ثم سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 7.48%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتامين التكافلي القابضة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.18% ثم سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 5.89%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 4.99%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن بدء بنك البحرين والكويت، محادثات أولية مع الشركة بخصوص بحث إمكانية الاستحواذ على عمليات بنك الإثمار في البحرين، وبعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال، وهما مملوكتين بالكامل للإثمار القابضة، وبموجب توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل بين بنك البحرين والكويت والإثمار القابضة سيكون هناك مزيد من المناقشات حول شروط الاستحواذ، وسيتم دراسة تنفيذ عملية الاستحواذ بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، كما سيتم تعيين مستشارين ماليين وقانونيين في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي خطوة هامة قبل تنفيذ مراحل أخرى، وستقوم الإثمار القابضة بمزيد من الإفصاحات عند اقتضاء الحاجة لضمان الشفافية والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين والأسواق المدرجة أسهمها فيها.