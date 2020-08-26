ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وإطلاق سوق المشتقات المالية 30أغسطس

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحاً 16.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7955.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 8716.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 388.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.48%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.33%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.26%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 117 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنابيب" بنسبة 10%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.94%، فيما تراجع 66 سهماً على رأسها سهم "البلاد" بنسبة 3.30%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 2.53%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "بوبا العربية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 511.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة اليوم الأربعاء، على أن يستأنف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس الموافق 27 أغسطس تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس الموافق 24 سبتمبر، في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 27 سبتمبر حتى إعلانها عن القوائم المالية.

كما أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بأنه سيتم إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" يوم الأحد 30 أغسطس 2020، لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية، يمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.

وتم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 “إم تي 30 " أصلاً أساسياً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.