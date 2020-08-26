اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع الإصابات بالكورونا فى الجزائر إلى 42 ألفا و619 مصابا و1465 حالة وفاة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:46 م
ارتفاع الإصابات بالكورونا فى الجزائر إلى 42 ألفا و619 مصابا و1465 حالة وفاة محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 42 ألفا و619 مصابا، و1465 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومى، إنه تم تسجيل 391 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 29 ألفا ,886 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 28 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.  


الجزائر

اخبار الجزائر

كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة