اليوم السابع
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ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ108 ألف مصاب

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:02 م
ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ108 ألف مصاب كورونا فى إسرائيل
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 17 حالة وفاة، و1809 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الوفيات منذ مارس الماضي، 875 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة " معاريف" أنه بلغ العدد الإجمالي للمصابين 108054 من بينهم 404 بحالة خطيرة، و 119 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وتماثل للشفاء 86450، في حين أن الحالات النشطة 20729.

يشار إلى أن 1,879 من الطواقم في اسرائيل يمكثون في الحجر الصحي بينهم 294 طبيب وطبيية و532 ممرض وممرضة، كما اعلنت الوزارة ان 1,952 مصابا تم تشخيصهم الاثنين بعد اجراء 34,042 فحصا.

وتشهد إسرائيل مظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بسبب تهم وجهت له بالفساد، وازدادت حدة هذه المظاهرات لفشل الحكومة في التعامل مع انتشار وباء كورونا، حيث يرى المحتجون أن نتنياهو فشل في إدارة الأزمة.

إلا أن هذه الاحتجاجات لم تبق سلمية، فقد استخدمت قوات الأمن القوة لفضها، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين، ففي الثالث عشر من الشهر الجاري اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع محتجين تظاهروا ضد نتنياهو، وفككوا خيام الاعتصام التي نصبت خارج مقر نتنياهو في القدس، ومزقوا اللافتات، وتذرعت بلدية القدس بأنها أقدمت على إزالة الخيام للمرة الثانية على التوالي كونها وضعت دون الحصول على تراخيص.

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

فيروس كورونا

الحكومة الإسرائيلية

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