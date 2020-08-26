إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل جزيرة يونانية

أثينا (رويترز)

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، إنه أنقذ عشرات المهاجرين من قارب قبالة جزيرة هالكى اليونانية فى واحدة من أكبر تلك العمليات فى البلاد منذ شهور.

وجرى إنقاذ ما لا يقل عن 96 مهاجرا منذ الإعلان لأول مرة عن الواقعة مساء أمس الثلاثاء. وتمت العملية على بعد نحو 32 كيلومترا غربى جزيرة هالكى القريبة من تركيا فى بحر إيجه ولا تزال مستمرة إذ قال شهود إن المزيد من الأشخاص ما زالوا على متن القارب.

وشاركت عشر سفن وطائرتان هليكوبتر وفرقاطة فى جهود الإنقاذ وتم نقل معظم المهاجرين إلى جزيرة رودس.

وقال مسؤول فى خفر السواحل اليونانى إن خفر السواحل التركى حاول التدخل فى العملية أمس الثلاثاء فيما ذكر مسؤول بحرى طلب عدم ذكر اسمه أن سفينة تركية انتشلت بعض المهاجرين.

وقال أحد مسؤولى خفر السواحل لرويترز "سنواصل البحث حتى نستنفد كافة احتمالات إنقاذ أى شخص".