وأشارت إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 713 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 35 ألفًا و453 إصابة.