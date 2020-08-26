جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 2306 إصابات و86 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت الوزارة - في بيان وفقًا لصحيفة (ذا جاكرتا بوست) الإندونيسية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 160 ألفًا و165 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و944 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 115 ألفًا و409 أشخاص.