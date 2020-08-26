إعدام طن أغذية فاسدة وغلق مصنع حلويات بالقنايات

الشرقية - إيمان مهنى

شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقة محمد العزوني رئيس مدينة القنايات، والمقدم أحمد رمضان مأمور مركز شرطة القنايات، وفريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية القنايات، حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بالمدينة، حيث تم المرور علي مصنع حلويات، وتبين عدم وجود ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وقام رئيس المدينة ومأمور مركز الشرطة، بغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما قام رجال الأغذية بإعدام 910 كيلو أغذية عبارة عن "كيك، كنافة، هوالك إنتاج، عسل جلوكوز، لبن" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير ٥ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة قام صباح اليوم بغلق مجزر بمدينة بلبيس لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية به، وضبط 3 طن هياكل وجلد دواجن معبأة، وإعدام 420 كجم هوالك إنتاج ودواجن لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتغير في لونها، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة علي تكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.