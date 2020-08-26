اليوم السابع
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إطلاق نار كثيف فى "ميدان الشهداء" بليبيا وأنباء عن سقوط جرحى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:34 م
إطلاق نار كثيف فى "ميدان الشهداء" بليبيا وأنباء عن سقوط جرحى تظاهرات فى ليبيا
كتب سمير حسنى

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أكدت وسائل إعلام ليبية، قبل قليل، سماع دوى إطلاق نار كثيف في ميدان الشهداء وسط طرابلس والشوارع المحاذية بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة، مشيرة إلى ورود أنباء حول سقوط جرحى.

وفى وقت سابق، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، دعمها حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، فى حين طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" - على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.


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الوفاق

حكومة الوفاق

طرابلس

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