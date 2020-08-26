إصابة 5 معتقلين فلسطينيين بفيروس كورونا فى سجن إسرائيلى

رام الله (رويترز)

قال نادى الأسير الفلسطينى، اليوم الأربعاء، إن هناك خمس حالات إصابة مؤكدة بين معتقلين فلسطينيين فى سجن إسرائيلي.

وأضاف النادى فى بيان "أبلغت إدارة سجن عوفر الأسرى صباح اليوم عن وجود (5) إصابات مؤكدة بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا".

وأوضح النادى أن عدد المعتقلين فى سجن عوفر يبلغ حوالى 850 بينهم أطفال وكبار فى السن.

وقال النادى فى بيانه إن إدارة السجن أغلقت الأقسام التى ظهرت بها الحالات "وتواصل أخذ العينات من الأسرى، ونقلت الأسرى المخالطين إلى ما تسميه بالحجر".

وأضاف "من المحتمل فى ضوء التطورات أن يتم إغلاق أقسام أخرى، الأمر الذى ينذر بخطورة عالية لم يشهدها الأسرى منذ انتشار الوباء فى شهر آذار مارس الماضي".

وتابع "وفى ضوء استمرار الإعلان عن إصابات بين صفوف الأسرى، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تستمر فى تنفيذ حملات اعتقال يومية، وكان آخرها اعتقال (24) مواطنا من الضفة فجرا".

وقال إن إسرائيل عملت على تحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن حجر صحى "لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية، تحديدا فى معتقلى حوارة وعتصيون".

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الأربعاء "من خلال فحوصات استطلاع استباقية بادرت لإجرائها مصلحة السجون، تم أمس تأكيد إصابة معتقلَيْن أمنيين من سكان منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) محتجزَيْن فى معتقل عوفر بفيروس كورونا".

وأضاف فى بيان صحفى "تم إجراء فحص للتحقق من هوية الأشخاص الذين تواجدوا على مقربة منهما، وقد أُدخِل كل الذين كانوا على تواصل معهما إلى حجر صحى وسيتم فحصهم بموجب تعليمات وزارة الصحة".