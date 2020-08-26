إصابة شقيقتين فى حادث تصادم بطريق "طنطا - كفر الشيخ"

الغربية - محمد طارق

أصيبت شقيقتان اليوم إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الدولي " طنطا - كفر الشيخ " في محافظة الغربية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج .

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية توك توك بالطريق الدولى "طنطا - كفر الشيخ"، ما أسفر عن إصابة كل من "آية ال ن " 21 سنة وشقيقتها " فرح " 17 سنة ، مقيمين بقرية دمشيت التابعة لمركز طنطا ، وذلك اثناء استقلالهما توك توك .

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بطنطا في حالة خطرة وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى العرض علي النيابة لإستكمال باقي الإجراءات.